छतरपुर में IPL सट्टा रैकेट का खुलासा, सट्टा माफिया राहुल शुक्ला के दो गुर्गे गिरफ्तार

कोतवाली थाना प्रभारी सतीश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम जब क्षेत्र के भ्रमण पर थी, तभी पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि किशोर सागर तालाब रोड पर कुछ लोग मोबाइल के जरिए बड़े पैमाने पर आईपीएल मैच पर सट्टे का संचालन कर रहे हैं। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दो संदिग्धों को हिरासत में लिया। पुलिस ने जब दोनों आरोपियों को पकड़कर उनके मोबाइल फोन की बारीकी से जांच की तो उसमें आईपीएल मैचों पर दांव लगाने वाली आईडी लॉगिन पाई गईं। इसके बाद पुलिस दोनों आरोपियों को पकड़कर थाने लेकर आई और उनसे पूछताछ शुरू की।