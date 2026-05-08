MP में यहां बंद पड़ी पुलिस चौकी में फंदे से लटका मिला कांस्टेबल का शव, मचा हड़कंप

एसडीओपी अमित मेश्राम के अनुसार, प्रथम दृष्टया मामला मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह रात के वक्त उस बंद चौकी तक कैसे पहुंचे। मृतक अपने पीछे पत्नी और एक छोटी बच्ची को छोड़ गए हैं, जो नौगांव के गरौली रोड पर उनके साथ रह रहे थे। पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजनों के तरफ से अभी तक किसी तरह की परेशानी की बात नहीं की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। घटना के बाद इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।