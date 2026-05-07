ई-चेक गेट: बिना रॉयल्टी निकलने वाले वाहनों का चालान सीधे घर पहुंचेगा, यूपी जाने वाले रास्ते पर तीसरी आंख का पहरा बैठाया, एआई रखेगा नजर

जिले में खनिजों के अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग की कमर तोड़ने के लिए अब अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। जिले के लवकुशनगर क्षेत्र के पुरा और यूपी-एमपी बॉर्डर पर स्थित रामपुर घाट पर प्रदेश के अत्याधुनिक और मानव रहित ई-चेक गेट शुरू कर दिए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित इस व्यवस्था के जरिए अब खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर तीसरी आंख की पैनी नजर रहेगी। यानी कि इन ई-गेट से गुजरने पर ही स्पष्ट हो जाएगा कि संबंधित गाड़ी पर रॉयल्टी है या नहीं।