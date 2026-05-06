अधिग्रहण का दंश और मुआवजे का इंतजार- सागर-कबरई फोरलेन की राह में रोड़ा बने 35 करोड़, छतरपुर के 56 गांवों के किसानों ने काम रोककर दी सामूहिक कोर्ट जाने की चेतावनी

प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 203 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित किया जाना था, जिसमें से 168 करोड़ रुपए का भुगतान तो कर दिया गया है, लेकिन शेष 35 करोड़ रुपए अब भी फाइलों में दबे हुए हैं। यही 35 करोड़ रुपए की बकाया राशि आज 107 किलोमीटर लंबी निर्माणाधीन सडक़ के लिए सबसे बड़ी बाधा बन गई है। किसान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जब तक उनके बैंक खातों में मुआवजे की पूरी राशि नहीं आती, वे अपनी जमीन की एक इंच मिट्टी भी कंपनी को छूने नहीं देंगे?