4 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

बायोमेट्रिक सिस्टम ने बिगाड़ी जल गंगा संवर्धन की चाल: छतरपुर की पंचायतों में 2600 निर्माण कार्य फंसे, अधूरे तालाबों की भी कागजों में हो रही पूर्णता

पिछले सत्र में जिले भर में 1863 खेत तालाब स्वीकृत हुए थे, लेकिन वर्षा काल शुरू होने से पहले इनका काम पूरा नहीं हो सका. अब नई व्यवस्था में राशि आहरण की जटिलता से बचने के लिए अधूरे कामों को ही पूर्ण दिखाकर खानापूर्ति की जा रही है

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

May 04, 2026

ai

एआई

जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को तकनीकी समस्याओं के कारण बड़ा झटका लगा है. विशेष रूप से पंचायतों में अनिवार्य की गई बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था अब विकास कार्यों की राह में रोड़ा बन गई है. इस नई व्यवस्था के कारण छतरपुर जिले में लगभग 2600 निर्माण कार्य अधर में लटक गए हैं, जिससे जल संवर्धन का लक्ष्य मानसून से पहले पूरा होना मुश्किल नजर आ रहा है.

कागजों पर सिमटी पूर्णता, जमीनी हकीकत अधूरी

इस अभियान के तहत स्वीकृत किए गए कार्यों में घोर विसंगतियां सामने आ रही हैं. पंचायतों में बिना पूरी खुदाई कराए ही खेत तालाबों के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं. पिछले सत्र में जिले भर में 1863 खेत तालाब स्वीकृत हुए थे, लेकिन वर्षा काल शुरू होने से पहले इनका काम पूरा नहीं हो सका. अब नई व्यवस्था में राशि आहरण की जटिलता से बचने के लिए अधूरे कामों को ही पूर्ण दिखाकर खानापूर्ति की जा रही है. छतरपुर ब्लॉक की वनगांय पंचायत में तो स्थिति यह है कि पिछले एक साल में स्वीकृत 11 कार्यों में से एक भी पूरा नहीं हुआ है. इसी तरह धौरी पंचायत में भी अधूरे तालाबों को कंप्लीट दिखाकर प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं.

तकनीकी खामियों से मजदूरों की हाजिरी संकट में

भ्रष्टाचार रोकने के उद्देश्य से लागू की गई बायोमेट्रिक और डिजिटल हाजिरी अब मजदूरों के लिए मुसीबत बन गई है. नेटवर्क की समस्या, मशीनों की कमी और तकनीकी गड़बड़ी के कारण मजदूरों की उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है. जिन पंचायतों में पहले 80 से 100 मजदूरों को प्रतिदिन काम मिलता था, वहां अब एक भी मजदूर का नाम मस्टर रोल में नहीं च? पा रहा है. इसका सीधा असर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत बनने वाले अमृत सरोवर, डगवेल और खेत तालाबों पर पड़ा है, जिनका काम पूरी तरह ठप हो गया है.

नियमों में बदलाव और शासन के निर्देश

मनरेगा योजना का नाम बदलकर अब विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (जी राम जी योजना) कर दिया गया है. इस बदलाव के तहत मजदूरों को 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार देने और साप्ताहिक भुगतान करने जैसे प्रावधान किए गए हैं, लेकिन बायोमेट्रिक की अनिवार्यता ने इन सुविधाओं के क्रियान्वयन को कठिन बना दिया है.

इस बिगती स्थिति को देखते हुए जिला पंचायत सीईओ शिवाय अरजरिया ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि रुके हुए कार्यों को तत्काल शुरू किया जाए और बायोमेट्रिक समस्याओं का निराकरण कर मजदूरों की हाजिरी सुनिश्चित की जाए. उन्होंने स्पष्ट किया है कि पेंडिंग कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करना अनिवार्य है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 May 2026 10:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / बायोमेट्रिक सिस्टम ने बिगाड़ी जल गंगा संवर्धन की चाल: छतरपुर की पंचायतों में 2600 निर्माण कार्य फंसे, अधूरे तालाबों की भी कागजों में हो रही पूर्णता

पत्रिका लाइव अपडेट

West Bengal Assembly Election Results 2026 LIVE: बंगाल के रुझानों में बीजेपी को सत्ता, बीजेपी 165 सीटों पर पहुंची, टीएमसी 123 पर आई

West Bengal Assembly Election Results 2026 West Bengal Election Result 2026 Bengal Election Result 2026 Live West Bengal Vidhan Sabha Chunav Result 2026 TMC vs BJP West Bengal 2026 results Mamata Banerjee 2026 election result WB चुनाव परिणाम 2026 पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजे 2026 तृणमूल कांग्रेस 2026 चुनाव परिणाम बीजेपी पश्चिम बंगाल 2026. West Bengal Election Result 2026, बंगाल मतगणना लाइव अपडेट, ममता बनर्जी बनाम बीजेपी, बंगाल चुनाव परिणाम 2026, रिकॉर्ड मतदान बंगाल
राष्ट्रीय

Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 LIVE: ‘विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री होंगे’, 100 सीटों पर बढ़त के साथ बहुमत के करीब

Tamilnadu Election Result LIVE
राष्ट्रीय

Kerala Assembly Election Results 2026 LIVE: CM पिनाराई विजयन अपनी सीट पर पिछड़े, कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF ने पार किया बहुमत का आंकड़ा

keral assembly Election 2026
राष्ट्रीय

Puducherry Assembly Election Results 2026 LIVE: पुडुचेरी में सीएम रंगास्वामी 4336 वोटों से आगे, बीजेपी+ ने पार किया बहुमत का आंकड़ा

Puducherry Assembly Election Results 2026 LIVE Updates
राष्ट्रीय

Assam Assembly Election Results 2026 LIVE: असम में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं बचेगा, रुझानों के बीच बोले बीजेपी अध्यक्ष

Assam Assembly Election Results 2026 LIVE Updates
राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मंदिरों और निजी घरों से खोजा जाएगा प्राचीन इतिहास, आधुनिक प्लेटफॉर्म कृति संपदा पर संकलित होगा जिले का गौरव

ai photo
छतरपुर

रबी उपार्जन में तेजी, 3 लाख क्विंटल से अधिक की खरीदी, परिवहन की कछुआ चाल बनी चुनौती, 1 लाख क्विंटल गेहूं केंद्रों पर जाम

wheat procurment
छतरपुर

MP News: एमपी के इस गांव में चल रही थी 'मौत' की फैक्ट्री, 4 गिरफ्तार

illegal arms factory busted
छतरपुर

एमपी में शादी की शॉपिंग कर लौट रही युवती की सड़क हादसे में मौत, 12 मई को थी शादी

chhatarpur news
छतरपुर

Father set fire to children room: चिल्लाते रहे बच्चे, फोन पर मां ने सुनी चीखें. पिता ने कमरे में बंद कर लगाई आग

chhatarpur
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.