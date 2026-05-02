एमपी में शादी की शॉपिंग कर लौट रही युवती की सड़क हादसे में मौत, 12 मई को थी शादी

लोगों के अनुसार हादसा रेत से भरे तेज रफ्तार ट्रेक्टर की टक्कर से हुआ, जो टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। शनिवार सुबह ज्योति का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस दर्दनाक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और लोग परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही आरोपी वाहन चालक को पकड़ लिया जाएगा।