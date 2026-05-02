प्रशासन की लापरवाही और कुदरत की मार: छतरपुर जिले के खरीदी केंद्रों पर भीगा हजारों क्विंटल गेहूं

इस वर्ष सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपए तय किया है, जिसमें 40 रुपए बोनस मिलाकर कुल 2625 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को मिलने हैं। लेकिन खरीदी केंद्रों पर व्याप्त इस अव्यवस्था ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है।प्रशासन से मांगजिले भर के किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि सभी केंद्रों पर पर्याप्त टीन शेड, तिरपाल और मजदूरों की व्यवस्था की जाए। साथ ही, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और समिति प्रबंधकों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो वे उग्र प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे।