30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

पत्रिका इम्पैक्ट: सरहद के रक्षक की सुध, खबर छपते ही हरकत में आई हरपालपुर पुलिस; चोरी के 8 दिन बाद एफआईआर दर्ज

खबर प्रकाशित होने के चंद घंटों के भीतर ही, सुस्त पड़ी हरपालपुर थाना पुलिस अचानक हरकत में आई और पीड़ित आर्मी जवान के घर हुई लाखों की चोरी के मामले में आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Apr 30, 2026

patrika impact

पत्रिका इम्पैक्ट

छतरपुर. जिले के हरपालपुर थाना क्षेत्र में सरहद के रक्षक के साथ हो रहे अन्याय को लेकर पत्रिका में प्रमुखता से प्रकाशित खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर प्रकाशित होने के चंद घंटों के भीतर ही, सुस्त पड़ी हरपालपुर थाना पुलिस अचानक हरकत में आई और पीड़ित आर्मी जवान के घर हुई लाखों की चोरी के मामले में आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली।

क्या था मामला?

शिक्षक कॉलोनी हरपालपुर में रहने वाले आर्मी जवान पुष्पेंद्र सिंह बुंदेला के सूने घर में बीते 21-22 अप्रेल 2026 की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने धावा बोला था। जवान अपने परिवार के साथ झांसी के मऊरानीपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। जब वह अगले दिन लौटा, तो घर के ताले टूटे मिले और अलमारी से 50 हजार रुपए नकद सहित करीब 5 लाख रुपए से अधिक कीमत के चांदी के जेवरात (लगभग 2 किलो चांदी, कमरबंद, पायल, बिछिया और सिक्के) गायब थे।

एक हफ्ते तक भटकता रहा जवान

हैरानी की बात यह थी कि चोरी की सूचना मिलते ही डायल 112 टीम मौके पर पहुंची थी। जवान ने थाने में लिखित आवेदन भी दिया, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी हरपालपुर पुलिस एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करती रही। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला जवान अपनों के बीच ही न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर था। पत्रिका ने खाकी की कार्यशैली पर सवाल शीर्षकों के साथ इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया।

खबर का असर: दर्ज हुई एफआईआर

अखबार में खबर छपते ही पुलिस के आला अधिकारी सक्रिय हुए। दोपहर 12:11 बजे हरपालपुर थाने में आर्मी जवान पुष्पेंद्र सिंह बुंदेला की मौखिक रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 331(4) (घर में चोरी के लिए घुसना) और 305(ए) (चोरी) के तहत मामला पंजीकृत किया है। मामले की विवेचना कार्यवाहक प्रधान आरक्षक ब्रजराज सिंह परमार को सौंपी गई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Apr 2026 12:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / पत्रिका इम्पैक्ट: सरहद के रक्षक की सुध, खबर छपते ही हरकत में आई हरपालपुर पुलिस; चोरी के 8 दिन बाद एफआईआर दर्ज

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीएम का पुतला दहन के दौरान भड़की आग, दो पुलिसकर्मी समेत कई लोग झुलसे

chhatarpur
छतरपुर

MP में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई, संभाग कमिश्नर ने जनपद CEO को किया निलंबित

Sagar Division Commissioner Administrative Action Suspends Female Janpad CEO Anjana Nagar MP news
छतरपुर

शादी के सीजन में ठप पड़े एटीएम, कैश के लिए भटक रहे लोग: बैंक प्रबंधन की अनदेखी से आम जनता बेहाल

atm
छतरपुर

दो किलोमीटर दूर जंगलों की झिरिया से ला रहे पीने का पानी, विवाह संबंधों पर भी पड़ने लगा जलसंकट का असर

water crisis
छतरपुर

बुंदेलखंड का पीला सोना, महुआ के फूलों से महके बकस्वाहा और बिजावर के जंगल, बिना लागत के करोड़ोंं का कारोबार, ग्रामीणों के लिए अप्रेल में बना रोजगार का जरिया

mahua
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.