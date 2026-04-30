पत्रिका इम्पैक्ट: सरहद के रक्षक की सुध, खबर छपते ही हरकत में आई हरपालपुर पुलिस; चोरी के 8 दिन बाद एफआईआर दर्ज

शिक्षक कॉलोनी हरपालपुर में रहने वाले आर्मी जवान पुष्पेंद्र सिंह बुंदेला के सूने घर में बीते 21-22 अप्रेल 2026 की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने धावा बोला था। जवान अपने परिवार के साथ झांसी के मऊरानीपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। जब वह अगले दिन लौटा, तो घर के ताले टूटे मिले और अलमारी से 50 हजार रुपए नकद सहित करीब 5 लाख रुपए से अधिक कीमत के चांदी के जेवरात (लगभग 2 किलो चांदी, कमरबंद, पायल, बिछिया और सिक्के) गायब थे।