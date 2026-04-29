शादी के सीजन में ठप पड़े एटीएम, कैश के लिए भटक रहे लोग: बैंक प्रबंधन की अनदेखी से आम जनता बेहाल

शादी-विवाह के इस सीजन में बाजारों में भारी रौनक है। कपड़े, जेवर और अन्य पूजन सामग्री की खरीदारी के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से लोग बड़ी संख्या में शहर पहुंच रहे हैं। डिजिटल इंडिया के दौर में भी छोटे दुकानदारों और मजदूरी के भुगतान के लिए नकदी की अनिवार्यता बनी हुई है। ऐसे में जब लोग एटीएम पहुंचते हैं, तो कहीं शटर गिरा मिलता है तो कहीं मशीन के स्क्रीन पर आउट ऑफ सर्विस या कैश नहीं है का संदेश दिखाई देता है। इससे लोगों की खरीदारी प्रभावित हो रही है और वे समय पर काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं।