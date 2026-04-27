छतरपुर की महिलाओं का वेस्ट टू वेल्थ मंत्र, पुराने कपड़ों से सिल रहीं पर्यावरण की सुरक्षा, 17 महिलाओं ने छेड़ी पॉलीथिन मुक्त शहर की मुहिम

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संस्था ने 10 सिलाई मशीनें उपलब्ध कराई हैं। चौबे कॉलोनी स्थित एक निजी स्कूल में इन्हें बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद ये महिलाएं अपने घर के कामकाज के साथ-साथ प्रतिदिन 10 से 12 थैले तैयार कर रही हैं। इससे न केवल शहर को थैले मिल रहे हैं, बल्कि इन महिलाओं को अपने परिवार की आर्थिक मदद करने का एक मजबूत जरिया भी मिला है।