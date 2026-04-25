आसमान से बरस रही आग, पहली बार पारा 43.9 डिग्री, छतरपुर जिले में हीट वेव का अलर्ट, जिला अस्पताल पहुंचे लू की चपेट में आए 10 लोग

भीषण गर्मी को देखते हुए डॉ. रोहित चतुर्वेदी ने नागरिकों को सावधानी से इस मौसम का सामना करने की सलाह दी है।धूप से दूरी ही बचाव: दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच सूरज की किरणें सबसे ज्यादा मारक होती हैं। कोशिश करें कि इस दौरान घर से बाहर न निकलें।पानी को बनाएं ढाल: प्यास न भी लगे, तो भी नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें। शरीर में तरलता बनाए रखने के लिए ओआरएस, नींबू पानी और मट्ठे का उपयोग करें।पोशाक का चयन: बाहर निकलते समय हल्के रंग के और सूती कपड़ों का ही चुनाव करें ताकि शरीर को हवा मिलती रहे। सिर और कान को कपड़े या टोपी से ढंकना न भूलें।