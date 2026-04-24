किताबों के बोझ और भविष्य की चिंता के बीच घुट रहा बचपन, 25 प्रतिशत छात्र अकेलेपन के शिकार

जिले सहित देशभर में इस समय वार्षिक परीक्षाओं का दौर अपने चरम पर है। जहां एक ओर विद्यार्थी सुनहरे भविष्य के सपने बुन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एनसीईआरटी के मनोदर्पण सर्वे ने एक डरावनी हकीकत पेश की है। छतरपुर जैसे तेजी से बदलते और डिजिटल होते शहर में, जहां सोशल मीडिया हर बच्चे की पहुंच में है, वहां मानसिक स्वास्थ्य का संकट और गहरा गया है। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि हर चार में से एक बच्चा खुद को भीड़ में भी अकेला महसूस कर रहा है।