छतरपुर में गेहूं उपार्जन ने पकड़ी रफ्तार: जिले के 60 केंद्रों पर खरीदी शुरू, अब तक 4390 मीट्रिक टन गेहूं की हुई तुलाईतकनीकी बाधाएं दूर होने से स्लॉट बुकिंग में आई तेजी

स्लॉट बुकिंग को लेकर पूर्व में आ रही विसंगतियों को दूर कर लिया गया है। पहले केवल 70 क्विंटल से कम उपज वाले किसानों की ही बुकिंग हो पा रही थी, लेकिन अब पोर्टल को सभी श्रेणी के किसानों के लिए खोल दिया गया है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रेल तक के लिए कुल 6892 किसान अपनी उपज बेचने हेतु दिनांक और केंद्र का चयन कर चुके हैं। गिरदावरी और सैटेलाइट सत्यापन का कार्य भी लगभग 95 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। हालांकि, जिन किसानों के कुछ खसरे सैटेलाइट मिलान में लंबित हैं, वे फिलहाल केवल सत्यापित रकबे के आधार पर ही बुकिंग कर पा रहे हैं।