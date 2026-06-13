बुंदेलखंड की सबसे बड़ी खेल धरोहर बदहाल, छतरपुर का 70 साल पुराना बनर्जी ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट कोरोना काल से ठप

यह टूर्नामेंट वर्ष 1956 में महाराजा महाविद्यालय के लोकप्रिय शिक्षक सुरेंद्रनाथ बनर्जी की याद में शुरू किया था। इसे मेला जलविहार टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता था, जिसे तत्कालीन छतरपुर महाराज भवानी सिंह देव आर्थिक मदद करते थे। बाद में इसका नाम एसएन बनर्जी टूर्नामेंट कर दिया। देश का ये पहला ऐसा प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, जो किसी शिक्षक के नाम पर होता आ रहा है और 57 सफल आयोजन हो चुके हैं, लेकिन अब 6 साल से बंद है। इस आयोजन से छतरपुर की तीन पीढ़ियों की यादें और भावनाएं जुड़ी हुई हैं।