600 वर्गफीट का नियम, 72 फीट में नौनिहाल: छतरपुर की 74 आंगनबाडिय़ां किराए की संकरी कोठरियों में कैद

महिला एवं बाल विकास विभाग के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर छतरपुर शहर में साफ देखा जा सकता है। शहर में संचालित कुल 85 आंगनवाड़ी केंद्रों में से महज 9 केंद्रों के पास ही अपना खुद का सरकारी भवन है। बाकी 74 आंगनबाडिय़ां किराए के छोटे, संकरे और जर्जर कमरों में चलने को मजबूर हैं। सरकारी नियमानुसार एक आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन के लिए कम से कम 600 वर्गफीट जगह का भवन होना चाहिए, लेकिन छतरपुर में ये केंद्र महज 72 से 120 वर्गफीट की तंग कोठरियों में सिमट कर रह गए हैं। भवन और पर्याप्त जगह की इस भारी कमी का सीधा असर केंद्रों में आने वाले मासूम बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को मिलने वाली सुविधाओं और गतिविधियों पर पड़ रहा है।