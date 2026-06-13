ब्रिक्स मेहमानों को मांडू क्यों ले जाया गया? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बता दी वजह

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि, 'खेती और किसानों पर चर्चा से हटकर देखें तो हमारा देश एक प्राचीन और महान राष्ट्र है। मध्य प्रदेश देश का दिल है और इंदौर सपनों का शहर है। प्यारा मालवा क्षेत्र और वहां की शामें वाकई बेमिसाल हैं। इसीलिए हम चाहते थे कि दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल हमारी संस्कृति, मूल्यों, परंपराओं, खान-पान और लोक संगीत का अनुभव करें। इसी वजह से हम आज इस प्रतिनिधिमंडल को मांडू लाए हैं।'