Dhar Bhojshala Namaz: धार भोजशाला पर क्यों बना हुआ है विवाद? मुस्लिम समुदाय ने नहीं पढ़ी जुमे की नमाज

भोजशाला समिति और हिन्दू पक्ष के नेता गोपाल शर्मा कहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने धार भोजशाला को मंदिर मान लिया है। मई में ही फैसला दे दिया था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष को जहां अलग से जगह दी जा रही है, वहां नमाज पढ़ना चाहिए। यहां 300 मीटर दायरे में तो भोजशाला परिसर का संरक्षित क्षेत्र ही है, ऐसे में यहां नमाज की जगह क्यों मांग रहे हैं? उन्हें शहर की शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कोर्ट के निर्देशों का पालन करना चाहिए। बार-बार इस तरह जमीन को लेकर विवाद करना ठीक बात नहीं है। रही बात भोजशाला परिसर के ठीक बाहर की तो उन लोगों के यहां चारों तरफ पहले से ही कब्रिस्तान बना रखा है औरकब्रिस्तान में तो फातिहा पढ़ा जाता है। नमाज तो पढ़ी नहीं जाती। इसी बात को लेकर आपने बसंत पंचमी पर भी नमाज नहीं पढी थी, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ेंगे। और कुरान के हिसाब से भी कब्रिस्तान में नमाज कुबूल नहीं होती, तो ऐसे में आप लोगों को खुद ही 300 मीटर से दूर नमाज पढ़नी चाहिए।