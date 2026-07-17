धार भोजशाला में बढ़ी हलचल, जुमे की नमाज और हिंदू संगठनों की रैली के बीच कड़ी सुरक्षा, देखें UPDATES

भोजशाला के भीतर जिसे कोर्ट ने मंदिर माना है, उसमें शुक्रवार की सुबह हिन्दू समाज ने पूजा-अर्चना की। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय को भी परिसर से लगी अलग जगह पर नमाज की अनुमति दी है। इसके बाद स्थानीय प्रशासन की एक बार फिर परीक्षा शुरू हो गई है। अब प्रशासन भोजशाला मंदिर परिसर से लगी खाली जगह पर सामूहिक नमाज की व्यवस्था कर रही है। दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच शुक्रवार को नमाज हो रही है। हालांकि स्थान को लेकर अब भी संशय बना हुआ है, क्योंकि जिस स्थान पर नमाज कराई जा सकती है, वो स्थान ऊपर से खुला है और बारिश के चलते मुश्किल हो सकती है। नमाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रशासन को प्राप्त हो गई है। हालांकि अभी बहुत साल परिसर में नमाज किस जगह पर होगी इसको लेकर कोई हलचल नहीं है।