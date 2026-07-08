दीवान में थी पत्नी की लाश… उसी पर रातभर सोया था पति, धार में 10 साल के प्रेम का अंत

राजगढ़ थाना प्रभारी समीर पाटीदार ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को गुमराह करता रहा। जब पुलिस टीम द्वारा आसपास के रहने वाले लोगों, रिश्तेदारों और उसके बच्चों से बात की तो पत्नी हिना और कमलेश के बीच विवाद की बात सामने आई, जब पुलिस ने सख्ती की तो आरोपी पति कमलेश ने सच बताया और हत्या करना कबूल किया। उसने बताया कि उसे पत्नी हिना के चरित्र पर संदेह था, जिसके चलते दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। सोमवार रात भी दोनों के बीच विवाद हुआ। आरोपी ने शराब के नशे में पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को बिस्तर पेटी में छिपा दिया।