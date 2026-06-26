रात में खेत से हरे धनिए की फसल चोरी, धार में धनिया चोरों ने बढ़ाई किसानों की टेंशन

बताया जा रहा है कि किसान जब बीती शाम घर लौटे तो खेतों में हरे धनिए की फसल लहलहा रही थी, लेकिन जब दूसरे दिन खेत पहुंचे तो धनिए की फसल गायब थी। बदमाशों ने रात में ही खेत से हरे धनिए की फसल चुरा ली। बदमाश देर रात खेतों में पहुंचे और तैयार धनिए को जड़ सहित उखाड़कर वाहन में भरकर ले गए। सुबह जब किसान खेत पहुंचे तो पूरी फसल गायब देख उनके होश उड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के किसान भी मौके पर पहुंचे और क्षेत्र में चर्चा का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार, इस समय गुजरात और राजस्थान सहित अन्य राज्यों में हरे धनिए की मांग बढ़ने से इसके दाम करीब 100 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं, इसलिए हरे धनिए की फसल चोरों के निशाने पर आ गई है।