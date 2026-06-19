धार में यूथ कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, TI के सिर पर फूटा मटका, CMO को चूड़ियां पहनाने की कोशिश

विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं नपा गेट के सामने मिट्ट के घड़े फेंकना शुरू कर दिए। इसी दौरान परिसर बैरिकैडिंग के पास प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए खड़े नौगांव टीआइ हीरूसिंह रावत के सिर पर मिट्टी का घड़ा फूट गया, हालांकि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। आक्रोशित कुछ कार्यकर्ता नगर पालिका का गेट खोलकर सीएमओ कक्ष में घुस गए। जहां धक्का-मुक्की के दौरान कक्ष में लगा गेट टूट गया। इसी बीच महिलाएं भी कक्ष में पहुंचीं और जमकर नारेबाजी करने लगीं। महिलाओं ने बताया कि कई दिनों से शहर के वार्डो में गंदा और कीचड़ युक्त पानी सप्लाय किया जा रहा है, जिसके बाद भी नगर पालिका के अधिकारी किसी की सुनने को तैयार नहीं हैं। दूषित पानी पीने से बच्चे बीमार हो जाएंगे, लेकिन अधिकारियों को किसी की परवाह ही नहीं है। लिखित और मौखिक शिकायत के बाद भी नपा हालत नहीं सुधार रही है।