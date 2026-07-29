Dhar news: ‘हमें पढ़ाई नहीं, जाति याद दिलाई जाती…’, स्कूल ड्रेस में बच्चों ने की टीचर्स की शिकायत

Dhar news:एमपी के धार जिले के तिरला ब्लॉक के ग्राम ज्ञानपुरा स्थित सांदीपनि विद्यालय में कथित जातिगत भेदभाव से नाराज आदिवासी विद्यार्थियों का आक्रोश सड़कों पर उतर आया। स्कूल ड्रेस में दर्जनों छात्र-छात्राएं करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया। विद्यार्थियों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर विद्यालय की शिक्षिका दीपिका सक्तावत पर पढ़ाई के दौरान जातिगत टिप्पणी कर अपमानित करने का आरोप लगाया। साथ ही प्राचार्य सीमा मिश्र पर शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेने और छात्रों को डराने-धमकाने के आरोप लगाते हुए दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।