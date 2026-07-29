पिता के रिटायरमेंट से दो दिन पहले कांग्रेस नेता बेटे की छिन गई सांसें, रीवा में चने के ठेले पर विवाद पड़ा भारी

Congress leadertragic death: मध्य प्रदेश में एक तरफ कांग्रेस दतिया विधानसभा सीट के उप चुनाव में प्रचार में लगी थी वहीं, दूसरी तरफ रीवा में जिलाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर पदस्त कांग्रेस नेता की हत्या ने हड़कंप मचा दिया। मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ते-बढ़ते हिंसक हो गया। तीन लोगों ने मिलकर कांग्रेस नेता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस थाने के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेसी जुट गए है। कांग्रेस कार्यकर्ता आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।