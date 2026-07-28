Guna News: बिलखती रही 4 माह की बेटी, फंदे पर लटक गई मां, बीकानेर स्टेशन पर पूजा को हुआ था प्यार

घटना के बाद अस्पताल में सामने आई जानकारी के मुताबिक राकेश और पूजा करीब डेढ़ साल से साथ रह रहे थे। राकेश ने बताया कि वह करीब डेढ़ साल पहले मजदूरी के लिए राजस्थान के बीकानेर गया था। इसी दौरान बीकानेर रेलवे स्टेशन पर उसकी मुलाकात पूजा से हुई थी। दोनों ने साथ रहने का फैसला किया और इसके बाद राकेश उसे अपने गांव ले आया। दोनों ने औपचारिक रूप से शादी नहीं की थी. लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इसी दौरान उनकी एक बेटी भी हुई, जिसकी उम्र करीब तीन-चार माह बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि राकेश को पूजा के मायके और उसके माता-पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसे यह भी नहीं पता कि पूजा मूल रूप से कहां की रहने वाली थी।