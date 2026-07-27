Guna news: 13 गांवों में 15 साल से खेत से विदा हो रहीं बेटियां, घर के आंगन से नहीं उठती डोली, ये है कारण…

भैंसावला गांव के 70 वर्षीय तोरण सिंह यादव बताते हैं कि वर्ष 2011 में एक दलित परिवार के यहां दुर्घटना हुई। चार पहिया वाहन की टक्कर से एक गाय घायल हुई और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने गोवंश का पूरे विधि-विधान से अंतिम संस्कार किया। इसके बाद चौपाल बुलाई गई। गांव के बुजुर्गों ने इसे अशुभ मानते हुए निर्णय लिया कि जब तक संबंधित परिवार की बेटी की विदाई नहीं होगी, तब तक गांव में कोई भी विवाह समारोह नहीं होगा। समय बीतता गया, लेकिन बीच-बीच में अलग-अलग हादसों में गोवंश की मौत होती रही। हर बार परंपरा फिर आगे बढ़ती गई। देखते ही देखते यह सिलसिला करीब 15 वर्षों तक चलता रहा।