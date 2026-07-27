Raisen News: आरती के बाद घर लौट रहे कारोबारी की हत्या, तलवार से कांटा हाथ, दो महीने पहले हुई थी शादी

Sanchi Hardware Businessman Murder: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक कारोबारी की हत्या ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। जिले के सांची सांची थाना क्षेत्र में बदमाशो ने 26 वर्षीय हार्डवेयर कारोबारी राकेश लोधी की तलवार से हमला कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियो की तलाश के लिए कई टीमें गठित की है। पुलिस पुरानी रंजिश सहित अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।