FIR के चंद घंटे बाद ही आया वीडियो कॉल, मंडीदीप में बेटी की तलाश में तड़प रही मां से वर्दी दिखाकर ठगी

प्रथम दृष्टया ठगी का ये मामला पुलिस के ई-कॉप एप के माध्यम से किए जाने का संदेह है। दरअसल, पुलिस विभाग द्वारा बनाए गए इस ऐप पर कोई भी व्यक्ति प्रदेश के किसी भी थाने में दर्ज एफआइआर को आसानी से देख सकता है, शिकायतकर्ता का नाम, पता और पूरा विवरण उपलब्ध होता है। माना जा रहा है कि ठगों ने इसी सार्वजनिक जानकारी का दुरुपयोग कर महिला से पैसे वसूले। जब इसकी शिकायत मंडीदीप थाने आई तो पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। महिला ने पुलिस को बताया कि वीडियो कॉल करने वाला वर्दी में था। इसलिए उसने भरोसा कर लिया था। दूसरी बार भी रुपए के इंतजम कर लिए थे, लेकिन बच्ची के मिल जाने की बात कहे जाने पर पैसे ऐसे मांगे जा रहे थे जैसे फिरौती हो तो संदेह हुआ।