Raisen News : रात को मोबाइल लेकर घर से निकली 30 साल की युवती, सुबह मिला शव, पुलिस ने खोला राज

Raisen News - वर्तमान दौर में नजदीकी रिश्तों का कैसे गला घोंटा जा रहा है इसका एक और उदाहरण सामने आया है। रायसेन जिले के देवनगर में 6 अगस्त की सुबह एक युवती का शव मिला। श्मशान घाट के समीप तलैया में मिली लाश की पहेली को पुलिस ने 12 घंटे में ही सुलझा लिया। पुलिस के अनुसार हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतका का देवर रेवाराम उर्फ हल्कू ही था। उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हल्कू ने ही पुलिस को घटना की सूचना दी थी। उसने बताया कि रात 2 बजे जैसे ही भाभी मोबाइल लेकर घर से निकली, वह पीछे गया और उनकी हत्या कर दी। 30 वर्षीय युवती की लाश सुबह मिली।