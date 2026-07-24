CJP Protest: जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को एमपी के इस युवक ने भेजे पिज्जा-पानी, जानिए कौन हैं?

रीवा और मऊगंज से बड़ी संख्या में छात्र एवं उनके अभिभावक दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए गए हैं। इसी में शामिल मऊगंज जिले के नईगढ़ी तहसील क्षेत्र के भीर(मझगवां) गांव के निवासी अनिल सिंह भी शामिल हैं। अनिल उस समय सुर्खियों में आए जब उनके सिर पर पुलिस ने डंडे मारे और पूरा शरीर खून से लाल हो गया और वह डटकर दहाड़ते रहे। उनके बोल इस आंदोलन को धार देने वाले रहे। अनिल ने पुलिसकर्मियों से कहा कि हम शहीद हैं हर युग में जन्म लेंगे और इसी तरह आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेज भी ऐसा ही करते थे, उनके समय भी हमारे ही देश के सैनिक लोगों को गोलियां मारते थे और आज लाठियां बरसा रहे हैं। अनिल सिंह का यह वीडियो अब तक करोड़ों लोग देख चुके हैं और आंदोलन का वह प्रमुख चेहरा बन गए हैं।