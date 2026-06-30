‘ये जिंदा है…’, पोस्टमार्टम हाउस में अचानक जिंदा निकला युवक, धार में खुशी से चौंक उठा परिवार

जानकारी के मुताबिक बटवाड़िया गांव का प्रकाश (32) ढाबे से काम कर देर रात घर लौट रहा था। इसी बीच बखतगढ़ के पास सड़क हादसा हो गया। इसमें वह गंभीर घायल हो गया। उसे बदनावर अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद रविवार सुबह डॉक्टरों ने उसे इंदौर रेफर कर दिया। इंदौर में निजी अस्पताल में इलाज शुरू हुआ, लेकिन परिवार की माली हालत बेहद खराब थी। उनके पास ज्यादा रुपए नहीं थे। वहीं दूसरी ओर डॉक्टरों ने भी उसके बचने की संभावना बेहद कम बताई। परिजन उसे लेकर वापस लौट गए। लौटते समय रास्ते में प्रकाश की सांसें बंद होने लगी। परिजन उसे मृत मान कर बदनावर सिविल अस्पताल ले गए।