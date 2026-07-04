धार में तेज बारिश में अंतिम संस्कार के बीच बह गई चिता, ग्रामीणों ने अधजला शव निकालकर किया दाह संस्कार

Dhar News : विकास के दावों और सरकारी योजनाओं की चमक के बीच मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल की एक ऐसी दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जिसने व्यवस्था की संवेदनहीनता को बेनकाब कर दिया है। बता दें कि, धार जिले के जामला गांव में एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार के दौरान अचानक उफनाए नाले में जलती चिता बह गई। परिजन और ग्रामीणों की आंखों के सामने अधजला शव तेज बहाव में बहने लगा। अंतिम संस्कार में आए ग्रामीणों ने मजबूरन ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर शव को बाहर निकाला और दूसरी जगह चिता सजाकर अंतिम संस्कार पूरा किया।