जेन अल्फा आंदोलन : होस्टल की खिड़की से आधी रात निकली 40 छात्राएं, पैदल जाकर कुक्षी थाने पर बैठ गईं

छात्राओं ने एक-एक कर अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं और छात्रावास प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। मामले की जानकारी मिलने पर जयस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रवि राज बघेल भी रात में मौके पर पहुंचे और छात्राओं से चर्चा की। अधिकारियों ने छात्राओं को उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। इसके बाद रात करीब 2 बजे छात्राएं वापस छात्रावास लौटीं। सोमवार तक समाधान नहीं : हालांकि सोमवार शाम तक छात्राओं की समस्याओं का समाधान नहीं हो सका था। रात में लौटते समय एक छात्रा की तबीयत भी बिगड़ गई, उसे निजी अस्पताल में भर्ती किया गया।