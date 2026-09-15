धार में हिंदू संगठनों के 15 नेता गिरफ्तार, 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने घेरा शहर

वराह मार्च को लेकर बन रही स्थिति के बीच देर शाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया। इसमें गंजीखाना क्षेत्र स्थित केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन संरक्षित स्मारक को मंगलवार को अस्थायी रूप से बंद रखने की सूचना दी गई है। पोस्टर में स्मारक का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है। एएसआइ ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति, संस्था या अन्य कोई कानून का उल्लंघन करते हुए संरक्षित इमारत में प्रवेश करता है तो संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।