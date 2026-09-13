Dhar news: गांव वालों को राहत, 37 रूटों पर दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें, आसान होगा सफर

धार जिले का बड़ा भौगोलिक क्षेत्र पहाड़ी और आदिवासी अंचल में फैला है। कई गांव ऐसे है, जहां आज भी नियमित यात्री बस नहीं पहुंचती। मरीजों को इलाज के लिए और विद्यार्थियों को स्कूल-कॉलेज जाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। सार्वजनिक परिवहन के अभाव में ग्रामीण जीप, पिकअप और अन्य छोटे वाहनों में जोखिम लेकर सफर करने को मजबूर है। कई बार क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाकर चलने वाले इन वाहनों से हादसों का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में नियमित बस सेवा शुरू होने से सिर्फ आवागमन आसान नहीं होगा, बल्कि ग्रामीणों को असुरक्षित साधनों पर निर्भरता से राहत मिल सकती है।