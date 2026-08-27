Dhar news: सगी बहन नहीं थी, तो सैजल ने निभाई जिम्मेदारी, नौकरी के साथ बनी पिता के कारोबार का सहारा

Dhar news: रक्षाबंधन की खूबसूरती सिर्फ भाई की कलाई पर सजी राखी में नहीं, बल्कि उन रिश्तों में छिपी है जिन्हें प्रेम और अपनत्व से नया नाम मिल जाता है। धार के नालछा दरवाजा क्षेत्र के उज्जैनकर परिवार की सैजल ने इसी भावना को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। एक ही राखी की डोर से वह परिवार की अलग-अलग पीढिय़ों के तीन रिश्तों को जोड़ती हैं। दादा दिनकरराव, पिता प्रवीण और काका मनीष की कलाई पर राखी बांधकर सैजल ने बहन होने का रिश्ता निभाया है। इस रिश्ते की शुरुआत छोटी उम्र में दादा और पिता की सूनी कलाई देखकर हुई थी। दादा दिनकरराव की बहन का निधन हो गया था।