भोजशाला विवाद : सकल हिन्दू समाज के आह्वान पर ‘धार बंद’, शहर में 800 पुलिस जवान तैनात

Dhar News :मध्य प्रदेश के धार में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह से पालन कराने की मांग को लेकर मंगलवार को सकल हिंदू समाज द्वारा किए गए 'धार जिला बंद' के आह्वान का जिले भर में असर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर शहर में सुबह से ही मुख्य बाजार की दुकाने बंद नजर आ रही हैं। ये बंद दोपहर तक जारी रखने की बात सामने आई है। इधर, हालात को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह अर्ल्ट है। भोजशाला के आसपास के इलाकों समेत शहर के हर चौराहे पर भारी तादाद में पुलिस जवान तैनात किये गए हैं।