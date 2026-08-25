इंदौर-अहमदाबाद हाईवे पर चलती बस में आग, खिड़कियां तोड़कर कूदे यात्री

घटना की सूचना मिलते ही सरदारपुर एसडीओपी विश्वदीप सिंह परिहार और थाना प्रभारी अनिल जाधव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। आग के कारण मार्ग के एक हिस्से का यातायात बंद करवाकर वाहनों को दूसरी ओर से निकाला गया। कुछ ही देर में अग्निशमन वाहन और एंबुलेंस भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक बस लगभग पूरी जल चुकी थी। अग्निशमन दल ने आग पर तो काबू पा लिया, पर तबतक बस के साथ-साथ अंदर रखा सामान जल चुका था। इसी बीच घायल यात्रियों को उपचार के लिए अस्पताल भी पहुंचाया गया। फिलहाल, ताजा अपडेट के अनुसार, सभी की हालत खतरे से बाहर है।