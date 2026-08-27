Dhar News: MP को गुजरात से जोड़ने वाली रोड का होगा चौड़ीकरण, बनेगी फोरलेन, आसान होगा सफर

Manawar-Mangod Four Lane Road: पिछले कई दशकों के इंतजार के बाद धार जिले के गंधवानी क्षेत्र के मनावर-मांगोद मार्ग चौड़ीकरण (Road Widening) का रास्ता साफ हुआ है। मोहन सरकार द्वारा कैबिनेट में मनावर से मांगोद के बीच फोरलेन निर्माण को स्वीकृति दी है। सरकार की इस घोषणा से समूचे क्षेत्र में लोगों हर्ष का माहौल है। सड़क की बदहाली के कारण हजारों वाहन चालक परेशान है। फोरलेन बनने की मंजूरी को ग्रामीणों को बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।