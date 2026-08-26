Ground Report: ‘पर्दे’ से पार्टीशन कर तीन कमरों में लगाई 10 कक्षाएं… खबर छपी तो हरकत में आया शिक्षा विभाग

चार साल से पत्राचार के बावजूद नवीन भवन की मंजूरी का इंतजार कर रहे पर्वतपुरा हाईस्कूल के विद्यार्थियों के लिए अब कुछ राहत की उम्मीद जगी है। ‘पत्रिका’ में स्कूल की बदहाल व्यवस्था और पर्दों के सहारे चल रही कक्षाओं की खबर प्रकाशित होने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया है। मंगलवार को तिरला बीईओ डॉ. शैलेंद्र त्रिवेदी पर्वतपुरा पहुंचे और स्कूल का निरीक्षण कर स्टॉफ व ग्रामीणों से चर्चा की। एक ही भवन में पहली से दसवीं तक की कक्षाएं संचालित होने से पैदा हो रही परेशानी को देखते हुए अब 27 अगस्त से स्कूल दो पाली में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। नई व्यवस्था के तहत पहली से पांचवीं तक की कक्षाएं सुबह 8 से 11 बजे तक और छठी से दसवीं तक की कक्षाएं सुबह 11 से शाम 5 बजे तक संचालित होंगी। इससे एक साथ सभी कक्षाओं के बैठने की समस्या कुछ हद तक कम होगी।