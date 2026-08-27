27 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

धार

Dhar news: ‘चिंता मत कर, मैं हूं ना…’, रक्षाबंधन से पहले बहन ने भाई को दी ‘नई जिंदगी’, भावुक हुआ परिवार

Raksha Bandhan Special: वनिता वडनेरकर ने बीमारी से जूझ रहे छोटे भाई संजय को नया जीवन दिया। दोनों स्वस्थ हैं और रक्षाबंधन पर उनका रिश्ता और मजबूत हुआ है।
2 min read
Google source verification

धार

image

Astha Awasthi

Aug 27, 2026

परिवार के साथ वनिता वडनेरकर, (Photo Source - Patrika)

परिवार के साथ वनिता वडनेरकर, (Photo Source - Patrika)

Dhar news: रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर राखी बांधने का पर्व नहीं, बल्कि भाई-बहन के उस रिश्ते का उत्सव है, जिसमें सुख-दुख में साथ निभाने और जरूरत पडऩे पर एक-दूसरे के लिए खड़े होने का संकल्प छिपा है। धार के वडनेरकर परिवार की वनिता वडनेरकर ने इसी रिश्ते की गहराई को अपने त्याग से साबित किया है। उन्होंने अपने छोटे भाई संजय वडनेरकर को अपनी किडनी देकर नया जीवन दिया। आज दोनों स्वस्थ हैं और इस रक्षाबंधन पर उनके रिश्ते की डोर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। साल 2025 में 55 वर्षीय शिक्षाविद् संजय गंभीर किडनी बीमारी की चपेट में आए। धीरे-धीरे स्थिति ऐसी हुई कि उनका जीवन डायलिसिस पर निर्भर हो गया।

कौन देगा किडनी…

परिवार ने पुणे में उपचार कराया, जहां चिकित्सकों ने किडनी ट्रांसप्लांट को ही बेहतर विकल्प बताया। बीमारी का समाधान सामने था, लेकिन सवाल था कि किडनी कौन देगा। इसी चिंता के बीच बड़ी बहन वनिता ने बिना देर किए कहा- चिंता मत कर, मैं दूंगी किडनी। 67 वर्षीय वनिता के इस निर्णय ने पूरे परिवार को भावुक कर दिया। उम्र को देखते हुए चिकित्सकों ने उनके स्वास्थ्य की जांच की। योग और प्राणायाम के कारण वह स्वयं को स्वस्थ रखती थीं। जांच में वह किडनी दान करने के लिए पूरी तरह उपयुक्त पाई गईं। वर्ष 2026 में सफल प्रत्यारोपण के बाद संजय को नया जीवन मिला।

भाई के साथ पूरा परिवार बना ढाल

संजय की बीमारी की खबर के बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने भी साथ खड़े होने में देर नहीं की। बड़े भाई के बेटे रोहन और बड़ी बहन के बेटे राहुल ने भी किडनी देने की इच्छा जताई। लेकिन वनिता ने दोनों की कम उम्र और उनके भविष्य को देखते हुए उन्हें मना कर दिया। उन्होंने स्वयं भाई के लिए यह जिम्मेदारी उठाई। अविवाहित वनिता आज भी अपने छोटे भाई के स्वास्थ्य को लेकर उतनी ही सजग हैं।

दिया ये संदेश

वनिता का यह त्याग बताता है कि परिवार केवल रिश्तों का नाम नहीं, बल्कि जरूरत के समय एक-दूसरे की ढाल बनने का नाम है। इस रक्षाबंधन पर वनिता की राखी सिर्फ संजय की कलाई पर नहीं सजेगी, बल्कि उनकी दी हुई किडनी के रूप में भाई की हर सांस में उनके स्नेह की डोर बंधी रहेगी।

Dabra News: ऑटो में बेटी और नाती-नातिन साथ थे, बहन से राखी बंधाने निकले अवधेश, रास्ते में ही जिंदगी छोड़ा साथ

ये भी पढ़ें
dabra auto accident sister lost brother before raksha bandhan

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Aug 2026 04:47 pm

Published on:

27 Aug 2026 04:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / Dhar news: ‘चिंता मत कर, मैं हूं ना…’, रक्षाबंधन से पहले बहन ने भाई को दी ‘नई जिंदगी’, भावुक हुआ परिवार

बड़ी खबरें

View All

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dhar news: सगी बहन नहीं थी, तो सैजल ने निभाई जिम्मेदारी, नौकरी के साथ बनी पिता के कारोबार का सहारा

Raksha Bandhan Special: फोटो में सैजल (Photo Source - Patrika)
धार

Dhar News: MP को गुजरात से जोड़ने वाली रोड का होगा चौड़ीकरण, बनेगी फोरलेन, आसान होगा सफर

manawar-mangod fourlane road widening approval
धार

Ground Report: ‘पर्दे’ से पार्टीशन कर तीन कमरों में लगाई 10 कक्षाएं… खबर छपी तो हरकत में आया शिक्षा विभाग

parvatpura school Ground Report
धार

भोजशाला विवाद : सकल हिन्दू समाज के आह्वान पर ‘धार बंद’, शहर में 800 पुलिस जवान तैनात

Dhar Bandh On Bhojshala Dispute
धार

इंदौर-अहमदाबाद हाईवे पर चलती बस में आग, खिड़कियां तोड़कर कूदे यात्री

Indore-Ahmedabad Highway Bus Fire
धार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.