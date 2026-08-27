Dabra News: ऑटो में बेटी और नाती-नातिन साथ थे, बहन से राखी बंधाने निकले अवधेश, रास्ते में ही जिंदगी छोड़ा साथ

Dabra auto accident: मध्य प्रदेश के डबरा इलाके में रक्षाबंधन से महज दो दिन पहले एक सड़क हादसे के कारण बहन के घर मातम पसर गया। बहन से राखी बंधवाने के लिए अपनी बेटी और उसके दो बच्चों को उसकी ससुराल से लेने के बाद डबरा स्थित अपनी बहन को लेने निकले 50 वर्षीय व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा डबरा सिटी थाना अंतर्गत गेंडोल तिराहे के पास नेशनल हाईवे 44 पर दोपहर करीब एक बजे हुआ। एक तेज गति में आ रही कार ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पलट गया। ऑटो पर सवार महिला व दो बच्चों सहित तीन लोग घायल हो गए। वहीं, ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गए।