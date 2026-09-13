Success Story: कॉल सेंटर की नौकरी छूटी, गांव लौटकर खिलाए फूल, अब चेतन कमा रहे ढाई से 3 लाख रुपए

Chhatarpur news:मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव क्षेत्र निवासी चेतराम कुशवाहा ने साबित किया है कि यदि लगन और सही मार्गदर्शन हो, तो खेती केवल जीवनयापन का साधन नहीं, बल्कि एक बेहतरीन मुनाफा कमाने का व्यवसाय बन सकती है। बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद फरीदाबाद (हरियाणा) के एक कॉल सेंटर में नौकरी कर रहे चेतराम को परिवार की जिम्मेदारियों के चलते अचानक गांव लौटना पड़ा था। बड़े भाई के सड़क हादसे के बाद उपजी परिस्थितियों ने उन्हें शहर छोड़ने पर मजबूर किया। ऐसे में गांव लौटकर 2015 में फूलों की खेती शुरू की। आज वे सवा एकड़ जमीन में गुलाब, गेंदा व गैलार्डिया फूलों की खेती से सालाना ढाई से तीन लाख तक कमा रहे है।