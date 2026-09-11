Chhatarpur Crime: पिता के साथ थाने पहुंची 15 साल की बेटी, मां पर लगाया कथित प्रेमी से दुष्कर्म कराने का आरोप

बमीठा थाना क्षेत्र की रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग 8वीं कक्षा में पढ़ती है। पिता के साथ बमीठा थाने पहुंची नाबालिग ने आरोप लगाया कि उसकी मां ने अपने कथित प्रेमी से उसका सौदा किया और दुष्कर्म कराया है। पीड़िता के मुताबिक मां उसे अपने साथ खेत पर ले गई जहां आरोपी पहले से ही मौजूद था, खेत में आरोपी ने उसके साथ ज्यादती की और इस दौरान मां ने आरोपी का सहयोग किया। आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद वो अपने पिता के पास पहुंची और पूरी घटना बताई। पिता ने बताया कि बेटी बदहवास हालत में उनके पास आई थी और जब बेटी ने घटना बताई तो वो हैरान रह गए। तुरंत बेटी को साथ लेकर पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।