एमपी-यूपी की सीमा पर बने लहचूरा बांध के 9 गेट खुले, 6 गांवों में कराई गई मुनादी

धसान नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आसपास के छह गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन और सिंचाई विभाग की ओर से मुनादी कराकर ग्रामीणों, चरवाहों और मछुआरों को नदी के आसपास नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। लहचूरा बांध पर सिंचाई विभाग के कर्मचारी लगातार निगरानी रख रहे हैं। करीब दो-दो घंटे के अंतराल में बांध के जलस्तर की नाप कराई जा रही है, ताकि पानी की आवक और जलस्तर पर नजर रखी जा सके।