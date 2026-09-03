सतना में आफत की बारिश, भाजपा कार्यालय में भरा पानी, कांग्रेस ने ली चुटकी

Satna News :मध्य प्रदेश के सतना में जारी भारी बारिश से हालात बेकाबू हैं। बीते चार दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से शहर के साथ-साथ जिलेभर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। भारी बारिश के चलते खासतौर पर चित्रकूट में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। इसके अलावा, जिले भर से भी कई हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिगड़े हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि, क्षेत्र के भाजपा कार्यालय में ही इस वक्त 4 फीट से अधिक पानी भरा हुआ है। इसी बीच गुरुवार को कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय में जल भराव का वीडियो शेयर कर चुटकी ली है।