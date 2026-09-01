चित्रकूट में उफान पर मंदाकिनी नदी, हैंडपंप से खुद निकल रहा पानी, 20 रूपए देकर नाला पार कर रहे लोग, VIDEO

मिली जानकारी के अनुसार, चित्रकूट के केवटरा और लोसरिहा में एसडीएम आईएएस महिपाल सिंह गुर्जर के नेतृत्व में NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। लोगो को सुरक्षित स्थान में शिफ्ट किया जा रहा है। आरोग्यधाम में मंदाकिनी नदी का पानी तेजी से बस्तियों की तरफ बढ़ रहा है। SDERF टीम के द्वारा लोगों को घरों से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर भेजने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को अनाउंस करके घरों से निकाल रहे हैं और सुरक्षित स्थान तरफ भेज रहे हैं। प्रशासन द्वारा मझगवां डेल्हा रोड पर क्षतिग्रस्त रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। जैतवारा नदी बिरसिंहपुर रोड पर भी रास्ते को बंद किया गया है।