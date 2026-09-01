सतना पहुंचते ही मेरा स्वागत गड्ढों से हुआ है, यहां सड़कों की हालत काफी खराब

उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर भी सख्त संदेश दिए। कहा कि मुझे नगर निगम में जीरो करप्शन चाहिए। अगर ऐसा कोई भी मामला मेरे सामने आता है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुझे पता है कि काम कैसे करवाना है और किससे करवाना है। लिहाजा इसे लेकर किसी भी तरह की सिफारिश मुझ तक नहीं आना चाहिए। योग्यता और क्षमता के अनुसार लोगों को काम दिए जाएंगे। अगर इसमें किसी की सिफारिश आई तो वह अधिकारी मेरे टारगेट में रहेगा। उन्होंने कहा कि यहां के वर्क कल्चर में किसी भी तरह की कास्टिज्म नहीं होनी चाहिए। हमे लोगों के काम से मतलब रखना है। सीखने के लिए किसी प्यून से भी हम सीखेंगे। जो अधिकारी कर्मचारी टेक्नोफ्रेंडली नहीं हैं तो सीखें और आपरेटर्स से काम लें। काम का मैप प्रस्तुत समय पर करें। उन्होंने यहां बनाए गए साइकिल ट्रेक पर भी चुटकी ली। कहा कि यह संरचना काफी फेमस और चर्चित है। इसमें बाजार लगता है, दुकानदार अपनी दुकानें सजाते हैं, ट्रैक्टर खड़े करते हैं। इन सब को दूर करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को अपने काम पर फोकस करने की सलाह देते हुए कहा कि यहां किसी भी तरह कि इंटरनल पॉलिटिक्स कार्यस्थल में नहीं चाहिए न ही किसी का फेवर करने की बात सामने आए। सभी लोग अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कुशलता पूर्वक समय सीमा में करें। कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों से पूरे समन्वय के साथ काम करें और उनका पूरा सम्मान करें। काम की कही से भी सूचना मिले तो उसे समय सीमा में किया जाए।