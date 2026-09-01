1 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सतना

सतना पहुंचते ही मेरा स्वागत गड्ढों से हुआ है, यहां सड़कों की हालत काफी खराब

नवागत निगमायुक्त डॉ नागार्जुन ने अपनी पहली बैठक में दिखाए तल्ख तेवर। निगम के अधिकारियों को दिया सख्त संदेश। कहा, मुझे निगम में चाहिए जीरो करप्शन।
2 min read
Google source verification

सतना

image

Ramashankar Sharma

Sep 01, 2026

nigmayukt

सतना। नगर निगम के नवागत निगमायुक्त डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया। इसके बाद वे सीधे शहर के भ्रमण पर निकले। इस दौरान उन्होंने जल भराव वाले इलाकों को निरीक्षण किया और शहर के कई क्षेत्रों का जायजा लिया। निरीक्षण से लौटने के बाद उन्होंने निगम के अधिकारियों की परिचयात्मक बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने कहा कि शहर में पहुंचते ही मेरा स्वागत सड़क के गड्ढों से हुआ है। यहां की सड़कों के हालात काफी खराब हैं। सड़कों के कामकाज को लेकर उन्होंने असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर टीम भावना के साथ शहर में सभी आवश्यक सुधार करने होंगे। शहर में निगम की जो निगेटिविटी है उसे काम के जरिए खत्म करना होगा।

किसी की सिफारिश आई तो वह अधिकारी मेरे टारगेट में होगा

उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर भी सख्त संदेश दिए। कहा कि मुझे नगर निगम में जीरो करप्शन चाहिए। अगर ऐसा कोई भी मामला मेरे सामने आता है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुझे पता है कि काम कैसे करवाना है और किससे करवाना है। लिहाजा इसे लेकर किसी भी तरह की सिफारिश मुझ तक नहीं आना चाहिए। योग्यता और क्षमता के अनुसार लोगों को काम दिए जाएंगे। अगर इसमें किसी की सिफारिश आई तो वह अधिकारी मेरे टारगेट में रहेगा। उन्होंने कहा कि यहां के वर्क कल्चर में किसी भी तरह की कास्टिज्म नहीं होनी चाहिए। हमे लोगों के काम से मतलब रखना है। सीखने के लिए किसी प्यून से भी हम सीखेंगे। जो अधिकारी कर्मचारी टेक्नोफ्रेंडली नहीं हैं तो सीखें और आपरेटर्स से काम लें। काम का मैप प्रस्तुत समय पर करें। उन्होंने यहां बनाए गए साइकिल ट्रेक पर भी चुटकी ली। कहा कि यह संरचना काफी फेमस और चर्चित है। इसमें बाजार लगता है, दुकानदार अपनी दुकानें सजाते हैं, ट्रैक्टर खड़े करते हैं। इन सब को दूर करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को अपने काम पर फोकस करने की सलाह देते हुए कहा कि यहां किसी भी तरह कि इंटरनल पॉलिटिक्स कार्यस्थल में नहीं चाहिए न ही किसी का फेवर करने की बात सामने आए। सभी लोग अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कुशलता पूर्वक समय सीमा में करें। कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों से पूरे समन्वय के साथ काम करें और उनका पूरा सम्मान करें। काम की कही से भी सूचना मिले तो उसे समय सीमा में किया जाए।

जल कर वसूली पर ध्यान देने के निर्देश

उन्होंने कहा कि यहां की जलकर वसूली काफी कम है। इसके अलावा टैक्स वसूली की स्थिति भी सही नहीं है। अन्य निगमों से तुलना करके इसके बढ़ाने पर फोकस करना होगा। जिससे निगम के अन्य कामों के लिए पूंजी भी इक्कठा होगी।

विवेकानंद को किया नमन

पदभार ग्रहण करने के बाद निगमायुक्त गौड़ा ने महापौर योगेश ताम्रकार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नगर निगम की समस्याएं और प्राथमिकताएं समझी। इसके बाद निगम परिसर में स्थापित विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धापूर्वक नमन किया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Sept 2026 08:24 am

Published on:

01 Sept 2026 08:23 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / सतना पहुंचते ही मेरा स्वागत गड्ढों से हुआ है, यहां सड़कों की हालत काफी खराब

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मध्य प्रदेश में रेलवे ट्रैक पर पानी ही पानी, कई राज्यों की ट्रेनें थमीं

Satna Floods News
सतना

Chitrakoot Flood : एमपी के चित्रकूट में भारी बाढ़, 200 से ज्यादा दुकानें डूबीं, पहली मंजिल तक डूबे मकान

Chitrakoot Flood
सतना

चार माह में ही गड्ढों में तब्दील हुई रोड, घटिया निर्माण पर उठे सवाल

road
सतना

सरकारी अस्पताल में दोबारा इस्तेमाल हो रहे सिंगल यूज एंपुल

hospital
सतना

‘साहब हम पढ़ना चाहते हैं, हमारी सड़क वापस दिलवा दो’, सतना में स्कूल के रास्ते पर दबंगों का कब्जा

Students Plea
सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.