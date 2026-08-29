मध्य प्रदेश में रेलवे ट्रैक पर पानी ही पानी, कई राज्यों की ट्रेनें थमीं

सतना जिले में भारी बारिश का असर रेलवे ट्रैक पर भी देखने को मिल रहा है। चित्रकूट के आसपास से गुजरने वाली ट्रेनों को सुरक्षा की दृष्टि से सतना, माणिकपुर और मझगवां स्टेशनों पर ही रोक दिया है। गोदान एक्सप्रेस, रीवा-आनंद विहार एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें अलग-अलग स्टेशनों पर खड़ी हैं। यात्री परेशान हो रहे हैं। सरभंगा नदी का पानी रेलवे ट्रैक पर से तेज बहाव से गुजर रहा है। इसे देखते हुए यात्री ट्रेनों का संचालन रोक दिया है। रेलवे ट्रैक पर और ट्रैक के करीब पानी होने के कारण ट्रेनों को 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा रहा है।