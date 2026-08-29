Chitrakoot Flood : एमपी के चित्रकूट में भारी बाढ़, 200 से ज्यादा दुकानें डूबीं, पहली मंजिल तक डूबे मकान

चित्रकूट में बाढ़ के हालात को लेकर सांसद गणेश सिंह ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से बात की है। सांसद ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव से दूरभाष पर चर्चा कर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य तेज करने की मांग की है। सांसद ने चित्रकूट की मौजूदा स्थिति को गंभीर बताते हुए NDRF की टीम के साथ हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कराने का आग्रह किया है। सांसद गणेश सिंह ने कहा कि चारों तरफ से चित्रकूट का संपर्क टूट गया है, इसलिए प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए हर संभव व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि जो जहां हैं, वहीं सुरक्षित रहें और एक-दूसरे की मदद करें। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की ओर बिल्कुल न जाएं। सांसद ने लोगों से धैर्य बनाए रखने और प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।