Satna news: ये है 4 पैर वाला DSP गोपी, बारूदी सुरंग से फर्जी बम कॉल तक में निभाई अहम भूमिका

जर्मन शेफर्ड प्रजाति का गोपी इन दिनों पुलिस का भरोसेमंद साथी बना हुआ है। आठ साल का गोपी स्निफर डॉग है और वम व अन्य विस्फोटक सामग्री की सूचना मिलने पर संदिग्ध स्थानों की जांच में पुलिस की मदद करता है। वह पिछले पांच साल से एमपी के सतना शहर में पदस्थ है। गोपी की एक साल की विशेष ट्रेनिंग भोपाल स्थित प्रशिक्षण केंद्र में हुई। सफल होने के बाद उसकी पोस्टिंग सतना की गई। तब से वह अपने हैंडलर प्रधान आरक्षक राधाकांत के कमांड पर काम कर रहा है। वीआइपी मूवमेंट के दौरान गोपी की व्यस्तता बढ़ जाती है। अच्छे कार्य के लिए दो बार स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित हो चुका है।